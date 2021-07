Un drone (giallorosso) per Mourinho: “Guardiamo gli errori”

Oggi a Trigoria amichevole top secret contro la Ternana di Lucarelli

La tecnologia è un’alleata preziosa per Mourinho, che, oltre ad avvalersi dell’ormai noto maxischermo per far rivedere gli errori ai suoi, ha chiesto di utilizzare un drone – rigorosamente giallorosso – per riprendere dall’alto partitelle ed esercizi, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Lo stesso sistema verrà utilizzato dal portoghese anche nel test interno di oggi (ore 18) contro la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli, squadra neopromossa in B, che sarà avversaria di livello, in una Trigoria blindatissima. Ultima amichevole top secret, prima della gara di mercoledì a Trieste, contro la Triestina, che verrà trasmessa in chiaro (Sportitalia ore 19:30).