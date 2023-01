Un amore giallorosso da tutto esaurito

La Roma riparte da 18 Sold out consecutivi. Diciotto, peraltro, senza contare le partite in trasferta, pure quelle sempre esaurite nel settore riservato ai tifosi romanisti come sarà, per esempio, a San Siro contro il Milan domenica. Diciotto sold out consecutivi, numero destinato a ingrandirsi, non possono essere causali, tanto meno banali, scrive Piero Torri su La Repubblica.