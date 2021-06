Ufficio vista campi, a Trigoria si lavora per accogliere Mou

Si sta allestendo uno spazio tutto a vetrate, in cui lavoreranno i vertici della Roma compreso il tecnico portoghese

Redazione

L’ufficio di Mourinho sarà accanto a quello dei Friedkin, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Il manager tecnico avrà un riconoscimento anche “logistico” dentro Trigoria, visto che nella ristrutturazione della parte del centro sportivo che affaccia sui campi di allenamento, voluta dai nuovi proprietari, si sta allestendo uno spazio tutto a vetrate, in cui lavoreranno i vertici della Roma. Compreso lo Special One, che avrà un ufficio nell’area ridisegnata in una chiave più moderna e funzionale alla quotidiana presenza dei Friedkin e, ovviamente, di Mou. Un occhio costante sul lavoro della squadra, per Dan e Ryan, un open space in cui allestire il proprio centro di potere poco distante dal campo, per il mister portoghese, abituato a ricevere i giocatori singolarmente nel suo ufficio, per confrontarsi a quattrocchi, per studiare le partite e farne un riferimento per dirigenza e squadra.

Intanto Tiago Pinto sta lavorando agli esuberi in rosa, da piazzare per alleggerire il bilancio. Sono 15 e costano una settantina di milioni di euro in totale di stipendi. Certamente non poco, e liberarsene vorrebbe dire ricavare quel famoso tesoretto che torna di moda ogni estate.

Mourinho non vuole una rosa extralarge, ma un gruppo di massimo ventidue giocatori su cui lavorare. Pinto dovrà poi concentrarsi sui giocatori da cedere, che non rientrano nei piani dell’allenatore. Vedi Santon, Pastore, Fazio, Pau Lopez, Carles Perez, Diawara. Per alcuni è più semplice trovare una sistemazione, per altri più complicato, sarà quindi non semplice il lavoro per Tiago Pinto, intenzionato a consegnare al portoghese una squadra allenabile, senza esuberi.