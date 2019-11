Tutti pazzi per Dan Friedkin: “Magari con lui ritorna Totti”

Curiosità, frenesia, ma anche tanto disincanto: i tifosi della Roma assistono alla comparsa sulla scena di Dan Friedkin senza la morbosità che un eventuale passaggio di proprietà meriterebbe, raffreddati nell’entusiasmo dalla sensazione che il tipo di gestione del nuovo tycoon statunitense sarebbe nei fatti molto simile a quella portata avanti fino ad oggi da James Pallotta, scrive Francesca Ferrazza di La Repubblica.

Eppure le aspettative dei tifosi giallorossi faticano a decollare, in maniera inversa all’andamento del titolo romanista, che è volato in Borsa, chiudendo ieri per eccesso di rialzo del 16,6% a 0,59 euro. Tra social e radio private, il giochino del “Sarà meglio o cambierà poco rispetto a Pallotta?” è partito fin dalle prime ore. “Magari con lui Totti tornerà a Trigoria”, una delle voci raccolte nell’etere, mentre alcuni non vedono l’ora che, a prescindere da Friedkin, vada via Pallotta.

In tutto questo, Paulo Fonseca ha iniziato a comprendere Roma e sa che le voci di eventuali cambi di proprietà potrebbero destabilizzare la squadra. Meglio isolare ancora di più i suoi in vista della sfida contro il Brescia di domenica. Non sono previsti più di 35mila spettatori, all’Olimpico, e anche per questo il tecnico portoghese dovrà formare un corpo unico con la squadra.