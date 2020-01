Tutti contro tutti. Il mercato d’inverno è un altro campionato

La finestra di mercato si porta dietro le tensioni del campo. Il caso Spinazzola-Politano tra Inter e Roma si trasforma in polemica e può diventare questione giudiziaria. Come riporta Cardone su La Repubblica, i giallorossi, che erano disposti a dilazionare l’obbligo di riscatto per Spinazzola a 15 presenze, ora è furiosa e studia la possibilità di fare causa. Il club di Pallotta è convinto che l’Inter abbia cambiato le carte in tavola dopo la chiusura della affare Young (ufficializzato ieri).