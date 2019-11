Tutti al lavoro: si pensa alla sfida con il Brescia

Riprenderà a lavorare oggi la Roma, mettendo nel mirino la ripresa del campionato con la gara dell’Olimpico contro i Brescia (domenica ore 15). Come riporta Francesca Ferrazza di La Repubblica, Paulo Fonseca dovrà ancora fare a meno dei nazionali per qualche giorno, ma continuerà a monitorare i recuperi di Mkhitaryan e Pellegrini. Tra coloro che rientreranno a Trigoria carchi di entusiasmo, ci sarà il portiere Pau Lopez, che ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della Spagna, vincendo 7-0 contro Malta. Il tecnico, intanto, insieme al Ceo giallorosso, Guido Fienga si è recato nella giornata di ieri in Vaticano da Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale dei poveri, iniziativa sostenuta anche da Roma Cares.