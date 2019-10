Troppi infortuni, pochi tiri in porta: flop a Marassi

Difficile valutare la partita della Roma giocata ieri sera a Marassi e terminata sullo 0-0 contro la Sampdoria. Come riporta Francesca Ferrazza di La Repubblica, il club giallorosso, già in azione sul fronte razzismo, ha preso posizione contro i “buu” partiti dal settore ospiti di Genova con un comunicato diffuso nella serata di ieri.

Un messaggio chiaro verso il comportamento di alcuni tifosi, mentre la Roma cerca di tornare alla vittoria sul campo. Scongiurati i problemi legati al maltempo, con Paulo Fonseca in tribuna per scontare la giornata di squalifica, dopo neanche otto minuti dal fischio d’inizio della gara arriva immediata la brutta notizia: si ferma Cristante per un problema muscolare alla zona pubica.

Gara subito condizionata, visto il necessario ingresso in campo di Pastore, scelta obbligata viste le già numerose assenze (Diawara, Pellegrini, Mkhitaryan, Under). Quello del centrocampista azzurro è il nono infortunio muscolare di questa stagione. Successivamente anche Kalinic finisce k.o. Una botta al ginocchio costringe l’attaccante a uscire, entra Dzeko, in campo con la maschera protettiva dopo l’operazione allo zigomo. Ma il bosniaco appare frenato nei contrasti dalla paura di rifarsi male. Quello di Kalinic è il quinto stop di natura traumatica, dopo Pellegrini, lo stesso Dzeko, Zappacosta e Diawara.

Giovedì all’Olimpico, arriverà il Borussia Monchengladbach (ore 18,55), gara fondamentale e complicata, da affrontare con ancora maggior emergenza. In Europa League e poi domenica, contro il Milan, sarà di nuovo in panchina Fonseca. Il tecnico portoghese spera di poter recuperare Under, contando magari sul fatto che Dzeko sarà un po’ più abituato a muoversi in campo con la mascherina.