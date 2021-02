Troppi i gol subiti, con la Juve altro ko negli scontri diretti

Il 2-0 subito dalla Roma contro la Juventus conferma il trend negativo contro le big, ma la percezione all’interno della squadra sembra diversa da quella esterna: i protagonisti si sono infatti detti soddisfatti della prestazione di Torino, e lo staff tecnico ha concesso alla rosa un giorno di riposo, come riporta La Repubblica.

Intanto fa riflettere il rendimento difensivo della squadra: per trovarne uno così negativo, bisogna tornare indietro di ben nove anni. Per la precisione alla stagione 2012-13, quando sulla panchina giallorossa c’era Zeman. Sono ben 20 le reti subite dai giallorossi nei 7 scontri diretti andati finora in scena in questa stagione.