Visite mediche e primi test atletici: oggi Trigoria riapre i battenti dopo quasi due mesi di lockdown. Da giovedì Dzeko e compagni potranno ricominciare a correre scaglionati su tre campi. Il tweet di ringraziamento alla Regione per il via libera, con tono enfatico e liberatorio, scrive Ferrazza su La Repubblica, non ha fatto piacere a molti tifosi, critici nei commenti postati in allegato. Al club si imputa mancanza di empatia rispetto al comune sentire della gente.