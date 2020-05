Trigoria è pronta: “Riprendiamo piano”

La Repubblica (F.Ferrazza) – Trigoria è pronta a riaccogliere Dzeko e compagni, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Da mercoledì 6 maggio il centro sportivo giallorosso riaprirà infatti i battenti, accogliendo i giocatori che potranno tornare ad allenarsi, individualmente, a scaglioni. Tre sono i campi in erba attualmente disponibili al Fulvio Bernardini, più la possibilità di utilizzare la palestra. Sarà consentito la divisione in turni di un’ora circa, durante i quali verrà ripresa la fase di riatletizzazione per quattro giocatori alla volta. Dalle 8.30 alle 16, quindi, divisi in turni, dando ad ognuno la possibilità di lavorare in solitudine e sicurezza. Lo staff tecnico, ogni mattina, fornirà a ogni atleta, via chat e con videochiamate, il programma da seguire sul campo o in palestra, nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza.