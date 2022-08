Tridente da sogno: Dybala cerca il gol numero 100

Pochi i dubbi di formazione per la prima di campionato

Le facce concentrate dei calciatori giallorossi, in partenza dalla stazione Termini in direzioni Salerno, raccontavano con grande precisione lo stato d’animo della Roma di José Mourinho, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Pochi sorrisi e tanta voglia di iniziare al meglio la stagione, che riparte contro la Salernitana di Nicola sulla scia di importanti premesse, che hanno prese forma dopo i mercato estivo.

I dubbi dell’ultima ora sono davvero pochi. Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa: la Roma riparte dalla certezza del pacchetto arretrato che ha guidato la squadra alla vittoria della Conference League.

In mediana ci sarà l’esordio in Serie A per Matic. Accanto a lui il capitano giallorosso Pellegrini. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola viaggiano spediti verso una maglia da titolare, ma la concorrenza di Celik e Zalewski è reale e li condurrà, durante la stagione, ad una stimolante alternanza.