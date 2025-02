Tre acquisti nel finale: Gourna-Douath, Nelsson e Salah-Eddine

Finale da fuochi d'artificio per la Roma che nell'ultimo giorno di mercato chiude tre acquisti, tenta fino al gong della mezzanotte di vendere Cristante alla Fiorentina e aspetta novità dai mal di pancia di Paredes. Come riportato da Marco Juric su La Repubblica, una giornata convulsa iniziata con l'arrivo nella Capitale di Nelsson, poi quello di Salah-Eddine e la conclusione in extremis della trattativa per Gourna-Douath, oltre alla cessione di Dahl in Portogallo. Victor Nelsson arriva in prestito oneroso di 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Più complessa la trattativa per Anass Salah-Eddine, atterrato a Roma solo in tarda serata. Un'operazione a titolo definitivo da 8 milioni di euro, più 2 di bonus. Ma l'operazione più complessa è andata in scena quasi in piena notte, con l'assalto al centrocampista del Salisburgo Lucas Gourna-Douath. Un profilo giovane individuato dal ds Ghisolfi per sostituire numericamente Le Fée e rinforzare la mediana con un ruba palloni giovane ma già con una buona esperienza internazionale. Arriverà in prestito con diritto di riscatto. L'arrivo del francese potrebbe dare il via libera a Paredes. Intanto è ufficiale l'addio all'Inter del ceo Antonello.