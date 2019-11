Travolti i turchi, qualificazione vicina. Fonseca: “Bene così”

La Roma sigla sette gol in due partite al Basaksehir, archiviando la trasferta di Istanbul con un rotondo 3-0. Come riporta Francesca Ferrazza di La Repubblica, il girone d’Europa League, a una giornata dal termine, adesso sorride ai giallorossi, che si portano in testa con otto punti insieme al Moenchengladbach, che vuol dire secondo posto per gli scontri diretti. “Sono molto soddisfatto, era importante vincere contro una squadra forte il primo tempo è stato molto buono, poi abbiamo gestito la partita. Adesso dobbiamo vincere la prossima gara, pensando subito al Verona” – queste le parole di Fonseca. Oltre al gol numero 25 in Europa con la maglia della Roma per Edin Dzeko, partita sontuosa per Lorenzo Pellegrini: il rigore procurato, e poi realizzato da Veretout, più i due assist per i gol di Kluivert (quarto in Europa) e Dzeko, con tanto di monetina che l’ha colpito in testa nella ripresa. La Roma sta lavorando con il procuratore di Pellegrini per allungargli il contratto, levando la clausola rescissoria di 30 milioni.