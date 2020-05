Trattative sprint per prolungare i prestiti di 2 mesi

La Roma sta lavorando per prolungare i prestiti dei giocatori a disposizione di Fonseca, in particolare di Mkhitaryan, Smalling, Zappacosta e Kalinic. La necessità di prolungare la stagione fino al termine di agosto costringe Petrachi a trattare velocemente con i vari club, rinviando a settembre il discorso legato al riscatto dei cartellini, riporta “La Repubblica”.

C’è il via libera del Manchester United per Smalling, mentre la Roma, aiutata da Mino Raiola, sta parlando con l’Arsenal per Mkhitaryan, ritenuto fondamentale dal tecnico portoghese. Al lavoro anche col Chelsea per Zappacosta, che vorrebbe giocarsi le sue chance in giallorosso anche nella prossima stagione. Florenzi, invece, resterà al Valencia fino al termine della stagione. Infine, entro metà giugno si discuterà il riscatto di Schick col Lipia.