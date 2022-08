Tra campo e mercato: Roma e Cremonese, incontro per Felix

Per Felix Roma e Cremonese stanno trattando, ma attenzione a dare per chiusa una trattativa che non lo è, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

La Cremonese è uscita allo scoperto, intenzionata a regalare a mister Alvini un altro elemento offensivo, in grado di alzare il potenziale della squadra e di avvicinare il sogno salvezza. Il profilo dell’attaccante ghanese piace, la richiesta di informazioni è roba già di qualche giorno fa, ora siamo nel cuore della trattativa. La Roma lo considera un giocatore di grande potenziale, per questo motivo la valutazione economica parte da 10 milioni di euro. Cifra che la proprietà del club grigiorosso ritiene alta e proverà a condurre il gm giallorosso ad un compromesso.

La partita di oggi all’Olimpico concede alle parti un incontro senza dover rivedere l’agenda di questi giorni. Non è in dubbio la volontà comune, visto che le parti vorranno arrivare alla fumata bianca. La Cremonese non sembra volersi spingere oltre i 5-6 milioni, bonus compresi. C’è da trattare, limare e arrivare ad un accordo, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Su questo non esistono compromessi, serve un’uscita per far sì che Belotti abbia finalmente un felice epilogo, impaziente di vestire la maglia giallorossa.