Totti resta fuori campo: niente red carpet né incontro col pubblico

Addolorato per la morte del padre, Francesco Totti ha deciso di rinunciare ad essere presente alla Festa del Cinema: come ricorda Franco Montini sull’edizione romana di Repubblica, l’ex capitano giallorosso non accompagnerà sul red carpet la proiezione del documentario di Alex Infascelli e non parteciperà domani al previsto incontro live. Confermata è, invece, la proiezione del documentario “ Mi chiamo Francesco Totti”, incentrato sul campione, ma soprattutto sull’uomo. Del resto proprio la popolarità extracalcistica del capitano, connessa con le vicende vissute lontano dal terreno di gioco, con la sua innata simpatia, con la sua capacità di prendersi in giro e scherzare anche di se stesso, hanno fatto di Totti un personaggio che trascende l’atleta. Il film, da lunedì in normale distribuzione per tre giorni nei cinema di tutt’Italia, racconta in prima persona Francesco partendo dalla notte che precede il suo addio al calcio. Sullo schermo, come nella realtà, assume grande importanza la presenza della famiglia e, ispirandosi al libro “Un capitano”, scritto da Totti insieme a Paolo Condò, Infascelli ha voluto sottolineare e raccontare il rapporto di Francesco con il papà e con mamma Fiorella. Puntando sulle emozioni, grande spazio hanno naturalmente le vicende sportive: dall’esordio in serie A a sedici anni, al primo gol, alla conquista dello scudetto e del titolo mondiale nel 2006.