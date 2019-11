Totti gela i tifosi: “Non tornerei”. Zaniolo: “Vi amo”

“Se qualcuno mi chiedesse di tornare nella Roma mi metterebbe in difficoltà, ma direi di no“. È Francesco Totti a gelare i tifosi giallorossi, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, allontanando la possibilità di un suo rientro in società se dovesse cambiare la proprietà con l’arrivo di Dan Friedkin. “Ho un carattere abbastanza permaloso e “rosicone” – continua l’ex numero 10 a Radio Radio – ma direi di no per rispetto della mia decisione. Quando prendo una strada arrivo fino alla fine. Spero che quest’altro americano possa arrivare e spero che i tifosi, me compreso che ho sempre messo la Roma prima di tutto giocando anche con una gamba sola, possano tornare ad alti livelli“.

Totti è sincero, ancora molto arrabbiato per come a giugno è terminata la sua storia con Trigoria. E affronta con schiettezza anche l’argomento legato a Zaniolo. “Per il suo bene eviterei paragoni con me. Ha capito la mentalità romana e spero possa restare a lungo, anche se credo che non sarà così. Potrebbero venderlo, anche se. da qui a giugno, può succedere di tutto“.

Sembra avere un’altra idea, Zaniolo, che, al Daily Mall, giura amore alla Roma. “Vorrei che i tifosi sapessero quanto li amo. Di recente ho baciato la maglia giallorossa e voglio faro dopo ogni gol. Se verrei a giocare in Inghilterra? Non sarebbe da me“.