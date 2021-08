Torna la voglia di stadio? Mica tanto. Più di 60mila biglietti rimasti invenduti

Difficoltà a riaprire gli impianti: pesa anche la fuga degli addetti

Forse è colpa della pandemia, forse solo delle vacanze. Una cosa è certa: la voglia di tornare allo stadio non era poi così tanta , in Italia. Come si legge su 'La Repubblica', nel giorno del ritorno dei tifosi negli stadi di serie A, più di 60mila biglietti sono rimasti invenduti, il 37% di quelli acquistabili . Nemmeno un sold out. Circa 8000 posti vuoti a San Siro , più di 5000 sia all’ Olimpico che al Maradona. Molto ha influito la scelta di alcuni gruppi ultrà di disertare, al grido di 'o tutti o nessuno'. Il timore è che tanti si siano disabituati all’esperienza dello stadio. Pesa anche la diffidenza verso gli eventi di 'massa'. Le code ai controlli hanno dimostrato che il problema, semmai, è fuori. Due fattori che sollevano l’altra grande questione che incombe sul campionato dal vivo: la scomparsa degli steward.

Da quando il Covid ha cambiato il mondo, per le società è diventato complicatissimo reperire ragazzi e ragazze formati (i corsi sono stati sospesi) cui affidare la sicurezza dentro gli impianti. Fonti dirette dicono che, rispetto ai 10-12mila steward in servizio nel 2019, oggi ne sono spariti il 60%. Da mesi la regola è il pendolarismo degli steward da altre città. Nella prima giornata c’è chi si è fatto il giro d’Italia in pullman per 120 euro. Una specie di caporalato degli stadi: 45 euro al giorno solo per i più fortunati, che poi, finita l’epoca dei voucher, devono pagare le tasse. E i club si stanno rivolgendo a volontari.