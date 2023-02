Torna Karsdorp, sarà a Salisburgo:“Avanti insieme”

La Roma ritrova Karsdorp e lui sotterra l’ascia di guerra, scrive Marco Juric su La Repubblica. "E' pronto a tornare in campo a lottare con i compagni". A parlare è il suo agente che si fa portavoce del pensiero del difensore, tornato a disposizione di Mourinho dopo i dissidi degli ultimi mesi. Nati dalle accuse di tradimento fatte dall’allenatore a novembre. E seguite da settimane di tensioni personali e risvolti disciplinari ancora in essere. "Ma Rick non è un traditore - ci tiene a sottolineare l'agente - Non è così che il club lo vede, né lo staff o i compagni. Non ha mai detto di non voler più giocare per la Roma. Al contrario, nulla gli piace di più". Tre mesi dopo l’ultima volta Karsdorp torna tra i convocati e oggi volerà insieme alla squadra direzione Salisburgo per l’andata del playoff di Europa League.