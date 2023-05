Titolare o no? Il dubbio Dybala tormenta Mourinho

L’infortunio di Dybala sta assumendo i contorni del paradosso, scrive Marco Juric su La Repubblica. L’argentino da giorni continua il suo programma di recupero dall’infortunio alla caviglia. Anche ieri ha svolto un allenamento parziale in gruppo con la speranza di aggregarsi a pieno regime con il gruppo nella rifinitura di questa mattina. La sua convocazione per Leverkusen è certa, molto meno la presenza dal 1’. Nonostante il tanto riposo e le lunghe sedute di fisioterapia delle ultime settimane dopo l’intervento killer di Palomino. La Joya meno gioca più sembra aver problemi. La rotazione esterna della caviglia continua a provocargli dolore, da qui le grandi precauzioni in allenamento. Ma domani la Roma gioca la partita più importante della stagione, per questo l’argentino stringerà i denti e se Mourinho deciderà di lanciarlo dal 1’ lui risponderà presente. Quarantott’ore decisive per capire il minutaggio di Dybala, molte di più quelle per rivedere Smalling in campo. L’inglese partirà comunque per la Germania, come già fatto nelle scorse settimane, ma appare molto difficile un suo utilizzo alla BayArena. Il recupero è finalizzato alla partita di fine mese a Budapest. Quella finale ancora incerta a cui nessuno vuole pensare, almeno fino a venerdì mattina.