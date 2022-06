Tifosi sulle spine per Cristiano Ronaldo: Chelsea e Sporting pronti allo sgambetto

Ci sono diversi e pesanti ostacoli sulla strada che porta al sogno CR7

È la “mission impossibile” che infiamma il mercato, la suggestione che prova a schivare gli ostacoli e continua a far sognare i tifosi giallorossi, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. C’è da dire che anche prima di approdare in bianconero e vestire la maglia della Juventus, in tanti erano convinti fosse un affare irrealizzabile, con costi che avrebbero spaventato e scoraggiato chiunque.

Il resto è storia recente, come il suo ritorno a Manchester, con la maglia dello United. Diversi gol, ma zero trofei e nemmeno l’orizzonte della Champions League. Per questo l’eroe di Madeira ha chiesto al super agente Jorge Mendes di trovargli una sistemazione diversa. E la proposta è arrivata sulle scrivanie di Inter, Bayern Monaco e Roma, sullo sfondo il romantico ritorno allo Sporting.

Le prime due hanno declinato il gentile invito. Per quanto riguarda i giallorossi, c’è chi è pronto a giurare che i Friedkin sognino di regalare ai tifosi della Roma un colpo da 90, una roba da cinema hollywoodiano, uno di quelli da mandare in tilt l’aeroporto di arrivo e far schizzare (ancor di più) il numero degli abbonati.

Ma se “i sogni son desideri”, questi ultimi devono trovare anche una corrispondenza con la realtà. E ci sono diversi e pesanti ostacoli sulla strada che porta al sogno CR7. Per iniziare, i paletti finanziari che la Roma dovrà osservare, aspetto di “difficile comprensione””per i Friedkin, che non riescono a capacitarsi di come possa esserci un limite esterno a mitigare le loro ambizioni, con il gm Tiago Pinto impegnato a condurli ad una visione più aderente alle indicazioni provenienti dall’Uefa.

Ci sono poi 25 milioni di motivi per svegliarsi dal sogno, che equivalgono allo stipendio percepito dall’asso portoghese. C’è la posizione del Manchester United, che ha rassicurato la stampa inglese della permanenza di CR7: club al quale andrebbe comunque corrisposto un indennizzo, visto l’anno di contratto rimanente (scadenza 2023).

Ci sarebbe, infine, anche una concorrenza da battere. In primis il Chelsea del nuovo proprietario Todd Boehly, che ha incontrato Jorge Mendes per capire le cifre del possibile affare Ronaldo. Oltre ai soldi, anche la possibilità di giocare la Champions League. E sullo sfondo, spunta anche il romantico ritorno alla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, ovvero lo Sporting.