Testa all’Atalanta: “Battere la paura”. Le società di Totti

Paulo Fonseca isola la squadra e pensa alla gara contro l’Atalanta. La sconfitta col Bologna brucia ancora, ma il tecnico ha chiesto ai suoi di voltare velocemente pagina, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. In cinque giorni i giallorossi si giocheranno la credibilità stagionale, affrontando sabato l’Atalanta di Gasperini e poi il giovedì successivo il Gent nei sedicesimi di finale di Europa League. A preoccupare è la questione mentale: la paura di cui ha parlato Fonseca nei giorni scorsi è l’insidia peggiore di un gruppo che sembra esser entrato in una fase d’involuzione. A Bergamo si ripartirà da una squadra più prudente con l’inserimento di un difensore in più (Fazio) e la fiducia ai nuovi arrivati (Peres e Perez). Intanto Francesco Totti ha annunciato di aver fondato due nuove società di consulenza e assistenza per club e calciatori: la CT10 e la IT Scouting.