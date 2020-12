Terzo posto da difendere e acquisti, Fonseca: “Le sfide dell’inverno 2021”

Difendere la zona Champions, cristallizzando il terzo posto fino a maggio. Se l’obiettivo della Roma per il nuovo anno è chiaro, tutto da scoprire resta il modo con cui Fonseca affronterà il complicato inverno giallorosso. Lo scorso gennaio è stato infatti tremendo per Dzeko e compagni, capaci di perdere ben quattro partite su sei, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Un crollo totale che Fonseca spiegava come legato al fattore mentale. Dzeko dovrà rappresentare il valore aggiunto, la continuità per restare in zona Champions, provare a vincere la coppa Italia e andare avanti il più possibile in Europa League.

Fonseca aspetta qualche arrivo dal mercato di riparazione. Un attaccante esterno, anche se ieri Pastore è tornato a lavorare in gruppo. Fonseca vorrebbe poi un terzino destro e il nome che sembra più credibile nelle ultime ore è quello di Gonzalo Montiel, 23 anni, in forza al River Plate, club dal quale si svincolerà a giugno.