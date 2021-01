Terzi in classifica e Dzeko in gol. Fonseca: “Siamo più forti”

“Da qui non mi muovo. Sul mercato si può migliorare la squadra”. Edin Dzeko si gode il gol numero 114 in giallorosso, quello che vale la vittoria della Roma contro la Sampdoria per 1-0.

Parla come un dirigente, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, nel giorno in cui all’Olimpico per la prima volta si presenta Stefano Scalera, nuovo responsabile dei rapporti con le Istituzioni e il dg Tiago Pinto diventa ufficialmente operativo, seppur a distanza causa Covid.

Prende forma il nuovo assetto dirigenziale voluto dai Friedkin, mentre la Roma mantiene con le unghie il terzo posto in classifica. “Il terzo posto ci dà fiducia, poi si può migliorare la squadra in questo mercato di gennaio” confessa Edin Dzeko. Mercoledì i giallorossi saranno a Crotone e domenica ospiteranno l’Inter. “La squadra è più forte di un anno fa, abbiamo meritato di battere la Sampdoria, tenendo sempre sotto controllo la partita. Con questa sicurezza possiamo vincere sempre” ha dichiarato il tecnico Fonseca.