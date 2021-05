Tentazione Belotti, Pinto ci prova. Dzeko, sirene Usa

Anche il Milan è forte sull’attaccante granata, che comunque dovrebbe lasciare Torino

"Belotti ha ancora un contratto, andrà all’Europeo e poi discuteremo. Bisognerà capire anche le sue intenzioni“. È il presidente del Torino, Cairo, a confermare i dubbi dell’attaccante, tentato dal corteggiamento di club importanti, tra cui la Roma, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Vari elementi rendono il “Gallo” l’attaccante ideale per il club giallorosso. In primis il gradimento di Mourinho, che apprezza carattere e tecnica del ventottenne, nel pieno della sua maturità calcistica. Poi il fatto che percepisca uno stipendio accessibile (circa 2,5 milioni netti), con un cartellino trattabile con Cairo, visto che è a un anno dalla scadenza e il Torino sarebbe interessato all’inserimento di giovani del vivaio giallorosso nella trattativa. Infine Tiago Pinto apprezza la mancanza di un procuratore, con il ragazzo che gestisce da solo la sua carriera, aiutato dalla moglie e da un legale. Il dirigente della Roma ha come obiettivo quello di avere il meno possibile a che fare con intermediari e procuratori, trattando direttamente con club e giocatori, abbattendo così commissioni e costi. Anche il Milan è forte sull’attaccante, che comunque dovrebbe lasciare Torino. Il club di Trigoria dovrà chiarire la situazione di Dzeko, anche lui a un anno dalla scadenza, ma con un ingaggio di 7 milioni. Dalla Bosnia sono insistenti le voci che vorrebbero Edin attratto dalla possibilità di fare un’esperienza negli States, ai Los Angeles Galaxy, ipotesi che affascinerebbe la moglie Amra, che a Los Angeles ha vissuto due anni, prima di conoscere il marito.