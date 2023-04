Tegola per Smalling: out 20 giorni

Il difensore inglese e Wijnaldum hanno riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Per Chris i tempi di recupero saranno più lunghi e Mou spera di riaverlo per doppia sfida europea contro il Bayer Leverkusen

La Roma continua ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida di lunedì a Bergamo contro l'Atalanta. Paulo Dybala sembra essere quasi pienamente recuperato, scrive Marco Juric su La Repubblica, mentre le brutte notizie arrivano da Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, i quali nella giornata di ieri si sono sottoposti agli esami strumentali dopo essersi infortunati nel match contro il Feyenoord. Entrambi hanno riportato una lesione al flessore della coscia sinistra, motivo per cui salteranno sicuramente le partite contro Atalanta e Milan, con il centrocampista olandese che potrebbe tornare in campo a inizio maggio. Più grave l'infortunio del difensore centrale inglese, che dovrà rimanere ai box 20 giorni: l'obiettivo è recuperarlo per la doppia sfida europea contro il Bayer Leverkusen.