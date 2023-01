Tammy solo un minuto: la rivincita di Abraham, l’uomo del gran finale

Abraham serve all’ultimo, quello che fa prima può anche essere dimenticato in fretta, da quanto è irrilevante, come scrive Emanuele Gamba su La Repubblica. Però con le sue acrobazie sghembe ha regalato alla Roma quattro punti in cinque giorni, salvando sulla linea l’ultimo assalto del Bologna mercoledì (come un gol partita) e artigliando il pareggio con il riflesso d’istinto domenica sera, mettendo in equilibrio ciò che di equilibrato non aveva nulla, vista la disarmante superiorità del Milan sotto ogni aspetto.