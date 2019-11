Tall, ex profugo segna e studia da vice-Dzeko

Tall Lamine Junior, attaccante, classe 2001, originario del Senegal con passaporto francese, è stato tesserato dalla Roma ufficialmente una ventina di giorni fa, dopo esser però sbarcato a Trigoria già la scorsa estate. Come scrive La Repubblica, appena arrivato ha svolto qualche allenamento con la prima squadra, ma è stato poi aggregato stabilmente alla Primavera di Alberto De Rossi. Il centravanti, molto forte fisicamente e velocissimo, ha esordito con i baby giallorossi il 5 novembre scorso, subentrando in corsa contro l’Inter e risultando subito decisivo con un assist per il definitivo 4-2 a favore della Roma. Tall è stato protagonista anche nella sua seconda apparizione, contro l’Atalanta, infilando un gol-capolavoro in rovesciata a dimostrazione della velocità d’inserimento in squadra del ragazzo. Vuole convincere anche Paulo Fonseca a dargli una chance in prima squadra, visto che Edin Dzeko non ha al momento alternative naturali che gli consentano di poter ogni tanto tirare il fiato.