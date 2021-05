Tabù big, San Siro amaro. Fonseca ringrazia la Juve

I giallorossi mantengono comunque il settimo posto grazie al successo della squadra di Pirlo contro il Sassuolo

Niente da fare contro le big, la Roma perde anche contro l’Inter appagata dalla vittoria dello scudetto (3-1), scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. E mantiene comunque il settimo posto grazie al successo della Juve contro il Sassuolo. Fonseca non riesce a sfatare neanche parzialmente il tabù che l’ha visto sempre in difficoltà negli scontri diretti. Su 33 punti disponibili, il tecnico ne ha conquistati solo 4, tutti pareggi (Juve, Milan, Inter all’andata e Atalanta). Potrà rifarsi magari sabato sera. Dopo la trasferta di Milano, infatti, la Roma preparerà la sua ultima gara casalinga stagionale, contro la Lazio. Sul finale arriva un derby che i tifosi sperano venga onorato, al di là della classifica e del significato che può avere la gara dal punto di vista sportivo. Fonseca vorrebbe congedarsi dalla capitale – l’ultima di campionato con i titoli di coda per il portoghese sarà a La Spezia – a testa alta, regalando una soddisfazione alla piazza giallorossa, che non aveva affatto preso bene la netta sconfitta nella partita d’andata.