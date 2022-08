Svolta Wijnaldum: c’è l’accordo con il Psg. Ora Mourinho aspetta Belotti

La svolta tanto attesa è arrivata nel cuore della notte, a spazzare via fantasmi e ipotesi di rottura tra le parti, come riporta La Repubblica.

Lo stallo c’è stato, ma la convinzione di arrivare a dama non è mai venuta meno. E così ora non rimane che attendere i comunicati ufficiali e l’arrivo del calciatore nella Capitale. Ma non ci sono più dubbi: Georginio Wijnaldum sarà un giocatore della Roma.

Ma la Roma non si ferma qui, anzi ha le idee chiarissime su come completare la rosa. E il prossimo obiettivo si chiama Andrea Belotti. Oltre tre mesi fa i primi contatti, quando si era capito che l’avventura al Torino del Gallo fosse ai titoli di coda. Rifiutate le offerte di Valencia e Monaco, Belotti ha aspettato la Roma: un triennale da 2.8 più bonus a salire lo attende, ora non resta che agevolare l’uscita di un elemento del reparto offensivo per fargli posto.