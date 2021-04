Superlega, romane fuori ma i club fiutano l’affare

Con il progetto Superlega Roma e Lazio resterebbero fuori dal giro delle big del calcio. Sarebbero impegnate in campionato, a inseguire disperatamente uno dei pochissimi posti lasciati a disposizione di chi non fa parte delle 15 elette. Rovinose le conseguenze dal punto di vista economico, dell’immagine e del prestigio. Lotito non prende una posizione ufficiale, ma si è sempre espresso contro la Superlega.

Anche la Roma è fuori dal progetto, nonostante circolino bozze di un piano per la Superlega col nome del club. Anzi, è fortemente critica, scrivono Giulio Cardone e Matteo Pinci su “La Repubblica”: è la posizione scelta dai Friedkin, condivisa con i dirigenti in ripetuti briefing sul tema durante il weekend. I proprietari americani hanno un legame molto stretto con Andrea Agnelli, lui stesso li aveva convinti a rinnegare la linea pro-Sky e contro-Dazn in Lega con una serie di telefonate. Ma il problema è la competitività: la Roma farà asse con chi ha resistito, dal Bayern al Borussia. Ma resta difficile tenere il passo di chi avrà una pianificazione garantita da 300 milioni di incassi sicuri all’anno. E infatti anche le due romane sono attente agli sviluppi economici della nuova iniziativa: la distribuzione delle risorse ai club di seconda fascia, da parte della Superlga, potrebbe modificare scenari, alleanze e posizioni.