Superlega, lo stop dei Friedkin: “Contrari al modello chiuso”

La decisione l’hanno presa intorno alle 12 di martedì, durante una call con la dirigenza al completo, e presieduta da Dan Friedkin in persona, scrive Matteo Pinci su La Repubblica.

Per poi essere espressa pubblicamente ieri, con un comunicato ufficiale, la prima presa di posizione pubblica di una società di Serie A contro la “divisiva” Superlega. “L’As Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti“.

Parole che hanno trovato enorme entusiasmo tra i tifosi, che auspicavano da ore una distanza marcata con le grandi del nord che hanno piazzato lo scatto: in mattinata sui cancelli dell’Olimpico erano comparsi alcuni striscioni piuttosto chiari della volontà della gente. Che coincide con quella della proprietà, come emerge dal linguaggio chiaro del comunicato, molto rappresentativo delle idee del club. Che nella nota ha aggiunto: “I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato“.