Sulle spalle di Dzeko e dei tre gol alla Samp. Vertonghen più vicino

Dzeko alla Sampdoria ha già segnato tre gol e, in questo finale di stagione, sarà lui l’uomo che dovrà cercare di trascinare la squadra verso una difficilissima rincorsa alla zona Champions, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Domani il primo avversario da battere è proprio la Samp di Claudio Ranieri, il tecnico romano che ha preceduto l’arrivo di Fonseca nella capitale, traghettando i giallorossi nel difficile periodo del dopo Di Francesco.

Capitolo mercato: Baldini sta lavorando per chiudere con Vertonghen, in scadenza con il Tottenham.