Sui social sfottò da derby di Zaniolo

Nicolò Zaniolo lancia frecciate-sfottò via social ai laziali. Entrato nell’ultima fase di riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio, il numero 22 passa il tempo libero sui videogiochi, sfidando a “Fifa” i suoi amici, in diretta su Instagram. All’interno di uno di questi momenti, un avversario di Zaniolo ha intonato per prenderlo in giro l’inno dei biancocelesti, ricevendo in maniera divertita, di risposta: “Che canzonaccia! Guarda che porta sfiga e ti fa prendere quattro gol in venti minuti”.

Intanto ieri – riporta “La Repubblica” Zaniolo è stato l’unico a presentarsi a Trigoria, insieme a Zappacosta, per l’allenamento personalizzato, visto che Fonseca ha concesso ai suoi un giorno di riposo, prima di cominciare oggi con gli allenamenti di squadra.