Su Zaniolo le sirene dell’Arsenal. Mourinho può perderlo già a gennaio

Sembra quasi una maledizione, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Ogni sei mesi, a ogni finestra di mercato, il vento inglese riprende a soffiare verso Roma per provare a portarsi via uno dei pezzi d'argenteria della squadra: Nicolò Zaniolo . L'ultimo club a muoversi è l’ Arsenal che ha perso l’ucraino Mudryk, finito al Chelsea, e ora si ritrova con una valanga di soldi da spendere per completare il reparto d'attacco con un esterno capace di giocare su entrambe le fasce .

E Zaniolo a Mikel Arteta, il tecnico della capolista della Premier League, piace da tempo. Per questo, dei contatti sono già stati aperti: valutazione tra i 30 e i 40 milioni. La sensazione è che stavolta le condizioni per favorire un divorzio ci siano tutte. A cominciare dal contratto del calciatore. in scadenza nel 2024: le chance di poterlo rinnovare sono pochissime, visto che la trattativa per il prolungamento, appena aperta, s'è subito arenata. Entrambe le parti sono quindi consapevoli di non poter escludere un addio immediato, a gennaio. Anche se di offerte vere e proprie a Trigoria non ne sono ancora state recapitate, solo manifestazioni di interesse.