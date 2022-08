Su la cresta: a Trigoria c’è il Gallo Belotti

L’ultima volta che la Roma riuscì a portare a Trigoria un attaccante da oltre 100 gol in Serie A era l’estate del 2000, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Il grande salto dalla provincia verso la Capitale, per cercare di iniziare a vincere qualcosa di importante. Quel signore, arrivato da Firenze, era Gabriel Omar Batistuta , che in maglia giallorossa avrebbe vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Firmerebbe Andrea Belotti , da Torino , per poter ripercorrere le tappe, i numeri e i trofei di Batigol, lui che finalmente ha messo nero su bianco il suo accordo con il club di Trigoria.

Il viaggio in gran segreto a Roma all’alba di sabato, mentre la squadra era in hotel a Torino: subito le visite mediche a Villa Stuart (una parte era stata svolta a Palermo), ieri la firma sul contratto. L’accordo di massima era stato trovato da più di un mese, ma alcune condizioni sono cambiate nell’ultima settimana: l’uscita di Felix e non di Shomurodov ha fatto rivedere alcuni parametri della proposta giallorossa (fatto che ha generato un momento di incomprensione tra le parti). Poi la fumata bianca: l’ex Toro ha sottoscritto un contratto “fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive”. Ovvero 21 presenze in campionato.