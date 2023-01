Stop a Napoli, Mou: “Ma siamo fiduciosi più di prima”

La Roma perde a Napoli ma esce dal Maradona rafforzata nello spirito e nella convinzione di essersela giocata, per lunghi tratti, alla pari con la squadra più forte d'Italia, scrive Marco Juric su La Repubblica. "Ci sono delle partite che tu perdi ma dalle quali esci più fiducioso di prima. Siamo stati la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli. - dice Mourinho a fine gara - Abbiamo giocato bene fin dal primo minuto. Una piccola difficoltà l'abbiamo avuta solo per dieci minuti dopo l'ingiustizia del gol bellissimo di Osimhen. Poi la squadra è sempre stata in controllo. Il calcio è ingiusto e capita di perdere senza meritare. E oggi meritavamo di vincere. Oggi faccia triste, ma anima piena. E l'appuntamento è mercoledì all'Olimpico per la Coppa Italia".

Senza Zaniolo, liquidato ancora una volta da Mou: "No, non credo rientrerà con noi. Voglio gente disponibile a stare con noi. Se non stai bene in famiglia, devi andare via e trovare una soluzione".