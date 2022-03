Stasera passa all’Olimpico l’ultimo treno per la Champions

La sfida con l’Atalanta può rappresentare per la Roma l’ultima chance per dare una svolta al finale di stagione

Se esistesse un treno con la Champions League come stazione d’arrivo, l’ultimo convoglio passerebbe alle 18 all’Olimpico, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. La sfida con l’Atalanta può rappresentare l’ultima chance per dare una svolta al finale di stagione, battendo una diretta concorrente e rimanendo attaccati all’Europa che conta. D’altronde il duro lavoro di Mourinho a Trigoria è iniziato studiando i distacchi dell’ultima classifica di Serie A. La distanza dalla vetta (29 punti) e quella dal quarto posto (16 punti) sono stati, per i mesi del mercato estivo, la stella polare da seguire, per cercare di allestire una rosa in grado di ridurli. E il paradosso vuole che, davanti ad una stagione senza grossi picchi e tante gare sottotono, la Roma dello Special One abbia già ridotto di molto il gap dalla vetta.