Stadio, Vitek offre Tor di Valle alla Lazio: Lotito riflette

Il magnate ceco non più in affari con la Roma, cerca un nuovo appoggio per edificare l'area dell'ex ippodromo

Redazione

Il miliardario ceco Radovan Vitek, mentre riflette sulla possibilità di intentare una causa alla Roma, ha incontrato Lotito per offrirgli l’area di Tor di Valle, fino a pochi mesi fa destinata allo stadio dei giallorossi, come possibile zona dove costruire quello della Lazio, si legge su La Repubblica. Il presidente, ecco la novità, ha promesso di riflettere sulla proposta, anche se rimane prioritario il suo progetto di realizzare lo Stadio delle Aquile sui terreni di famiglia sulla Tiberina.