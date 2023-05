Stadio Roma, Veloccia: “Inaugurazione nel 2027 traguardo ambizioso, ma stimolante”

L’assessore all’Urbanistica “Bene i 32 voti a favore, ora la palla torna ai giallorossi. Il club ci segua su trasporti e verde"

Redazione

Tornando sull’approvazione della delibera sul pubblico interesse per lo Stadio della Roma, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia precisa alcuni aspetti chiave dell’operazione in un'intervista a 'La Repubblica'. Il primo, è il consumo di suolo: "Il rapporto con le previsioni edificatorie del passato è a saldo zero". L’altro è la spesa pubblica: "Non sarà speso un euro dei cittadini. Il club si farà carico di tutte le opere per garantire l’accessibilità all’impianto. Però è irragionevole pensare che la Roma possa risolvere i problemi infrastrutturali della città: è compito dell’amministrazione".

Cosa non la convince ancora? "Ci sono punti importanti, come la mobilità, le aree verdi, la valorizzazione dei reperti archeologici e la salvaguardia dell’ospedale Pertini. Ma non sono preoccupato".

Qualche soluzione per il Pertini? "Dobbiamo garantire l’accesso in sicurezza, in via riservata, anche nei momenti di grande afflusso e deflusso. Un’ipotesi può essere una seconda entrata-uscita".

Non verranno spesi fondi pubblici ma sul fronte dei trasporti servono investimenti, specie per la metro B. Chiederete alla Roma di investire sui trasporti? "La Roma potrà contribuire ma non deve risolvere i problemi della città, altrimenti avremmo dovuto concedere più cubature. È compito dell’amministrazione farlo, come accade in tutto il mondo: si creano le condizioni per far investire i privati, non il contrario".

Riuscirà la Roma a inaugurare lo stadio per il centenario del 2027? "Si tratta di un investimento da 528 milioni di euro, si tratta di un’opera complessa. Siamo davanti a un traguardo ambizioso ma anche stimolante. Perché no?".