Stadio, già spesi 80 milioni. L’approvazione a Pasqua

Mentre Pallotta si appresta a vendere la Roma a Friedkin, c’è un imprenditore ceco Radovan Vitek che sta per rilevare da parnasi l’area di Tor di Valle, come riporta Matteo Pinci su La Repubblica.

L’iter per la realizzazione del progetto stadio, già costatoa Pallotta oltre 80 milioni, è alle ultime fasi: entro Pasqua il Campidoglio vorrebbe portare in approvazione in Assembrlea Capitolina la Convenzione urbanistica, uno degli ultimistep prima dell’inizio dei lavori. Intanto il passaggio di proprietà del club dovrebbe concretizzarsi a fine febbraio.