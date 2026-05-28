Il tentativo è quello di bloccare l'iter del nuovo stadio cercando di dimostrare che il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dalla Roma non corrisponde a quanto richiesto dalla stessa aula

Redazione
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I comitati contrari allo stadio della Roma provano di nuovo a fermare il nuovo impianto previsto sulla collina di Pietralata. Questa volta i comitati hanno presentato un atto di 56 pagine contestando tutti i singoli punti con cui l'assemblea capitolina ha detto sì all'opera, confermandone politicamente il pubblico interesse. In altre parole - spiega 'La Repubblica' - il tentativo è quello di bloccare l'iter del nuovo stadio cercando di dimostrare che il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dalla Roma non corrisponde a quanto richiesto dalla stessa aula. Anche se i consiglieri comunali hanno già attestato che tutto è stato rispettato.

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