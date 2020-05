Squadre in quarantena: il Cts non fa sconti. Due indagini su Lotito

Lotito da mesi guida il fronte delle squadre che vogliono ripartire con il campionato, ma è ora al centro di una doppia inchiesta della procura federale. Come riporta Matteo Pinci su La Repubblica, il presidenze della Lazio è nel mirino per una frase, forse allusiva, su Juve-Inter (“l’avete vista tutti…”) e per la denuncia dell’agente di Zarate sui pagamenti degli stipendi del giocatore, avvenuti, a quando sostiene, dal 2009 attraverso una società inglese, camuffandoli come intermediazione per non pagare le tasse. Come se non bastasse, si è pure diffusa la voce della positività di Strakosha e Lotito si sente accerchiato. L’ulteriore doccia fredda è arrivata in serata, quando il Cts ha precisato che in caso di positività i giocatori dovranno fare due settimane di quarantena e non una. In questo modo concludere il campionato sarà più difficile.