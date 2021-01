Squadra a Crotone senza Dzeko ma con Fonseca

Prima conferma di aspettarsi dei rinforzi dal mercato di gennaio, poi non riesce a partire per Crotone insieme alla squadra, bloccato in via precauzionale perché è stato a stretto contatto con Tiago Pinto, risultato ancora positivo al Covid. Infine, dopo un tampone effettuato nel tardo pomeriggio e risultato negativo, Paulo Fonseca raggiungerà questa mattina la squadra in Calabria, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Un pomeriggio convulso, in casa Roma, col tecnico in allarme dopo una cena col nuovo dg per studiare le strategie di mercato.

Nel frattempo oggi non riuscirà a scendere in campo Edin Dzeko. L’attaccante accusa un risentimento muscolare che preoccupa in vista delle difficili gare contro Inter e Lazio, e resterà a riposo precauzionale. Al suo posto spazio a Borja Mayoral. A Crotone, non ci saranno gli infortunati Mirante, Spinazzola, Santon, Calafiori, Fazio e Pedro, e i ragionamenti del tecnico terranno inevitabilmente conto delle prossime due partite.