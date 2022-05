Spinazzola è pronto al rientro, ma il posto è occupato

Oggi, 371 giorni dopo l’ultima presenza in Serie A, Leonardo tornerà a disputare una gara del nostro campionato con la maglia della Roma

Un ritorno atteso dall’esterno giallorosso, pronto a riassaporare il clima partita in uno stadio stracolmo, con oltre 62mila spettatori sugli spalti per sostenere la Roma. Non da titolare, sia chiaro, visto che il minutaggio non glielo consentirebbe, ma un ingresso in campo nel finale di gara è un’ipotesi molto concreta, sulla quale Mourinho sta riflettendo. Non solo in ottica Bologna, ma soprattutto per riaverlo in questo importante finale di stagione.