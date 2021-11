Spina accelera per rientrare

Il terzino giallorosso e della Nazionale vuole tornare a disposizione prima dello stop natalizio

Leonardo Spinazzola vuole provare a sorprendere tutti, rientrando prima dello stop natalizio. Nonostante il medico che l’ha operato ha parlato di gennaio come periodo per dare l’ok per il rientro, il terzino ha promesso a Mourinho di fare il possibile per bruciare le tappe, tornando a disposizione, almeno per la panchina, tra un mese, superando del tutto il problema al tallone d’Achille, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Anche perché la difesa è il punto debole di una Roma che è costretta a fare ancora a meno di Smalling. Le condizioni dell’inglese sono diventate davvero un problema per i giallorossi, che dovranno fare a meno del centrale anche alla ripresa del campionato, a Genova.