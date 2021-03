“Speravo de morì prima” è divertente, ma la fede è un’altra cosa

Perché una serie tv su Francesco Totti? Primo, per il clamoroso libro che ne è alla base, secondo perché alla domanda su quale calciatore italiano nella storia meritasse una serie tv non ne sarebbero venuti in mente molti altri. E allora, scrive Antonio Dipollina su Repubblica, la scelta ha portato a ricostruire il periodo più da fiction dell’intera vicenda tottiana. Il risultato è davvero un divertissement che sfrutta certe punte grottesche d’ambiente ed è forse troppo ottimista su altri elementi: vedi la convinzione che campioni simili e così identificati affratellino tutti gli appassionati. Quei campioni dividono e divideranno sempre.

Che ci si diverta spesso e volentieri è ovvio, che Speravo de morì prima possa soddisfare quelli che si aspettavano chissà che, è altro discorso. Nei primi episodi poi viene caratterizzato il nemico, ovvero Luciano Spalletti, spiritato e perfido in quanto il ruolo lo esige: e il rischio è che il suo rapporto con Totti passi come l’errore peggiore della sua carriera, in realtà una bazzecola per uno che da allenatore dell’Inter ha voluto lo scambio Nainggolan-Zaniolo.