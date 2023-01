Spalletti e Mourinho sfida fra superlativi

Special One contro SpallettOne (“Spallettuàn”) domani è una sfida di superlativi, un derby di accrescitivi. José Mourinho ha appena compiuto 60 anni, gioca a smussare gli angoli, appare quasi buono. Luciano Spalletti squaderna il miglior calcio d’Italia, forse d’Europa e magari del mondo, eppure rispetto a Mou ha vinto poco. Spesso secondo, Spalletti. Nella Roma, tre volte su cinque. Ma in quella città, lui e Mou sono gli ultimi ad avere vinto qualcosa. E a proposito di vittorie, Spalletti è appena diventato l’allenatore che ne ha ottenute di più in A nell’era dei tre punti a vittoria, 276, una più di Ancellotti, tre più di Allegri. Se davvero questo Napoli vincerà il campionato sarà per sua emanazione. Eppure, nel passaggio romano, Spalletti - scrive Maurizio Crosetti su 'La Repubblica' - è ricordato soprattutto come colui che ha fatto smettere Totti. Ingeneroso.