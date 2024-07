Soulé è giallorosso. E ora tutto su Dovbyk. De Rossi: “Saremo forti”

Atteso come l’allunaggio, con gli occhi rivolti all’insù nell’afa estiva di una serata di fine luglio, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. I romanisti scrutano il cielo sopra Fiumicino in cerca dell’astronave Matias Soulé. "Sarà già atterrato?" , chiede qualcuno. "No, sto monitorando il volo su Flight radar! , risponde un altro. Soulé sbarca a Roma nell’entusiasmo di un popolo intero, che a Fiumicino scarica la tensione accumulata nelle ultime settimane per una trattativa logorante. Un film, tra i rifiuti della Juventus e i rilanci del Leicester. Ma il direttore sportivo Florent Ghisolfi aveva previsto il lieto fine. E i tifosi si godono lo spettacolo. Un investimento super, nella top ten dei trasferimenti più costosi della storia del club: 26 milioni di parte fissa e quattro di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita in favore dei bianconeri. Oggi le visite mediche, poi l’argentino firmerà un contratto fino al 2029 con ingaggio da due milioni più bonus a stagione. Nelle prossime ore la Roma alzerà l’offerta per Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino del Girona e ultimo capocannoniere della Liga. Sul piatto almeno 35 milioni di parte fissa. Per soddisfare la richiesta spagnola da 40milioni saranno inseriti dei bonus. Agli agenti una commissione da oltre 4 milioni. Perché l’accordo sull’ingaggio già c’è da diversi giorni: 3,5 milioni a stagione.