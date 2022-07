Sotto con l’Ascoli, Dybala a secco all’esordio

Dopo giorni di allenamento, ieri pomeriggio è arrivato l'esordio di Paulo Dybala con la maglia della Roma. Il calciatore argentino, scrive Marco Juric su La Repubblica, è sceso in campo da titolare al fianco di El Shaarawy e Volpato nel blindatissimo match di Trigoria contro l'Ascoli. La Joya è stata sostituita dopo 45 minuti e la sfida è terminata con il punteggio di 0-1 in favore dei marchigiani, in gol con Botteghin. Diversi big sono stati tenuti a riposi, infatti non hanno giocato Pellegrini, Zaniolo, Karsdorp, Abraham e Smalling.